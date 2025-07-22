شكرا لقرائتكم خبر عن رغم دخول الصيف...عزلة في اليمن تعيش شتاءً قارسًا والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - لا تزال قرى في عزلة مديرية جبلة بمحافظة إب اليمنية تعاني من طقس شتوي قارس، رغم مرور أشهر على انتهاء فصل الشتاء ودخول فصلي الربيع والصيف، في ظاهرة مناخية غريبة أثارت استياء الأهالي وحيرتهم.

وأكد سكان محليون من أبناء المنطقة أن قرى "نقيل الأحروث" و"مئاسة" التابعة لعزلة الربادي، بالإضافة إلى بعض قرى عزلة الثوابي، ما زالت تعيش أجواءً شتوية قاسية، مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة وغياب تام لأشعة الشمس، مما يجعل الحياة اليومية صعبة للغاية.

وأشار الأهالي إلى أن هذه الظاهرة المناخية غير المألوفة مستمرة منذ ما يقارب عام كامل، حيث فشلت المنطقة في الخروج من برودة الشتاء رغم حلول فصل الصيف، مما أثر سلبًا على الزراعة والرعي، وزاد من معاناة السكان الذين يعتمدون بشكل أساسي على الموارد الطبيعية.

وفي محاولة للتخفيف من حدة الأزمة، خرج أهالي المنطقة لأداء صلاة الاستسقاء، متضرعين إلى الله بأن يغيثهم وينزل الأمطار عليهم، معربين عن أملهم في تحسن الأحوال الجوية قريبًا.

يذكر أن محافظة إب تشتهر بمناخها المعتدل طوال العام، مما يجعل هذه الظاهرة استثنائية، خاصة في المناطق الجبلية التي تشهد عادةً تغيرات مناخية أكثر اعتدالًا. ولم يصدر حتى الآن أي تفسير رسمي من الجهات المختصة حول أسباب هذا الانخفاض غير المسبوق في درجات الحرارة.

ويطالب السكان الجهات الحكومية والمنظمات الإغاثية بالتدخل العاجل لتقديم المساعدات، خاصة في ظل تدهور الأوضاع المعيشية وندرة الموارد الأساسية.