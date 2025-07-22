شكرا لقرائتكم خبر عن قرار مفاجئ بفصل موظف أنقذ غريقًا في نادٍ ترفيهي بصنعاء "بدلًا من وسام شرف" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - في واقعة أثارت موجة من الغضب والاستياء على مواقع التواصل الاجتماعي، أقدمت إدارة أحد الأندية الترفيهية بالعاصمة صنعاء على فصل الموظف عبد الرحمن غدر، وهو منقذ يعمل في مسبح النادي، وذلك عقب إنقاذه شابًا من الغرق، بدعوى "تأخره" في التدخل لإنقاذ الضحية.

وكان غدر قد ظهر في مقطع فيديو متداول على نطاق واسع، وهو يقفز إلى المسبح وينقذ شابًا من الغرق باحترافية وشجاعة، في لحظة وصفت بالبطولية، لاقت إشادة كبيرة من رواد التواصل الاجتماعي، الذين طالبوا إدارة النادي بتكريمه لا معاقبته.

وبحسب شهود عيان، فإن الحادثة وقعت مساء يوم أمس الأول، عند الساعة السابعة تقريبًا، حين بدأ أحد الشباب في الغرق داخل المسبح وسط غياب تام للمنقذين في اللحظة الأولى. وقد حاول شاب آخر كان بالقرب من الغريق مساعدته، إلا أنه لم يتمكن من الاقتراب نتيجة لحالة الذعر التي أصابته.

في تلك اللحظة، لاحظ أحد المتواجدين على حافة المسبح الواقعة، فقام بالنداء على المنقذ عبد الرحمن غدر، الذي استجاب فورًا وقفز إلى الماء دون تردد، ليتمكن من انتشال الغريق وإنقاذه من موت محقق، في مشهد أظهر رباطة جأشه ومهارته العالية.

الفيديو الذي وثّق الواقعة كشف عن تصرف سريع وفعّال من المنقذ، الذي أدى واجبه بمهنية، ما دفع كثيرين للإشادة بتصرفه، معتبرين أن تصرف إدارة النادي بفصله "غير مبرر" و"صادم"، خصوصًا في ظل غياب أي إشارات إلى تقصير حقيقي.

ودعا ناشطون يمنيون إلى إعادة النظر في قرار الفصل، وتكريم غدر بدلاً من معاقبته، مشيرين إلى أن مواقف كهذه تُظهر قيمة المسؤولية والوعي الإنساني، وتشجع على ثقافة التدخل السريع لإنقاذ الأرواح في الأزمات.

حتى لحظة كتابة هذا الخبر، لم تصدر إدارة النادي أي تعليق رسمي بشأن الواقعة، رغم تصاعد حالة الاستياء العام، وسط دعوات لمحاسبة المتسببين في القرار الذي وصفه كثيرون بـ"المجحف".