شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا كان يدور داخل جسد الأمير النائم؟"20 عامًا في غيبوبة" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - بعد سنوات من الأمل والانتظار، أعلنت وسائل الإعلام السعودية في يوليو 2024 وفاة الأمير الوليد بن خالد بن طلال، المعروف بلقب "الأمير النائم"، بعد أن قضى نحو 20 عامًا في غيبوبة كاملة إثر حادث مروري عام 2005.

قصة الأمير النائم لامست قلوب الملايين، خاصة أن عائلته رفضت نزع أجهزة الإعاشة، متمسكة بالأمل في استيقاظه.

لكن السؤال الذي يطرحه كثيرون هو: ماذا يحدث داخل جسم الإنسان طوال كل تلك السنوات من الغيبوبة؟

وفقًا لتقارير طبية أجنبية منشورة على موقع Verywell Health، الغيبوبة الطويلة تمثل حالة من فقدان الوعي الكامل مع استمرار بعض وظائف الدماغ الأساسية.

في حالات مثل حالة الأمير الوليد، يُعتقد أن المريض قد يدخل فيما يُعرف بـ "الحالة النباتية" أو "الوعي الأدنى"، حيث يفتح العين أحيانًا دون تفاعل حقيقي مع البيئة. وفي حالات نادرة جدًا، يمكن أن يكون هناك وعي داخلي لا يظهر خارجيًا، كما أكدت أبحاث منشورة في Scientific American.



ماذا يحدث داخل الجسم؟

1. التنفس والدورة الدموية

غالبًا ما يحتاج المريض إلى أجهزة تهوية صناعية لمساعدته على التنفس. ويخضع لمراقبة دقيقة لضغط الدم ومعدل ضربات القلب، لتفادي المضاعفات المفاجئة.

2. العضلات والعظام

نتيجة الشلل الكامل، تبدأ العضلات في الضمور بسرعة، ويحدث تصلب في المفاصل، وقد يفقد المريض كتلته العضلية والعظمية تدريجيًا بسبب عدم الحركة.

3. الجهاز الهضمي والتغذية

يتم الاعتماد على أنابيب تغذية معدية، فيما تصبح حركة الأمعاء بطيئة جدًا. ويحتاج الجسم إلى دعم غذائي دائم حتى لا ينهار التمثيل الغذائي.

4. الجلد والمناعة

تُعد قرح الفراش من أخطر مضاعفات الغيبوبة، إلى جانب الالتهابات الرئوية والبولية الناتجة عن طول البقاء في السرير واستخدام القسطرة.



- هل من أمل في الاستفاقة؟

تُظهر دراسات أجنبية مثل ما ورد في Mayo Clinic وMedical News Today أن بعض المرضى يستيقظون فجأة بعد شهور أو حتى سنوات، إلا أن ذلك نادر، وغالبًا ما يكون مصحوبًا بإعاقات عقلية أو جسدية شديدة.

قصص حقيقية مثل حالة الأمريكي "تيري واليس" الذي استفاق بعد 19 عامًا أعادت الأمل، لكنها تبقى استثناءات طبية نادرة.