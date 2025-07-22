شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل مؤلمة لوفاة شاب يمني بالسعودية...شرب كمية كبيرة من الماء فكان الوداع والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - �وفي الشاب اليمني فيصل عبدالله السلف بشكل مفاجئ أثناء عودته إلى الأراضي اليمنية قادمًا من السعودية، نتيجة مضاعفات صحية نادرة ناجمة عن شرب كمية كبيرة من الماء دفعة واحدة، بعد تعرضه لعطش شديد في ظل الأجواء المناخية القاسية.
وقالت مصادر عائلية لـ"المشهد اليمني" إن الفقيد كان برفقة شقيقه أثناء رحلة العودة، وقد شعر بعطش شديد اضطره لشرب كميات كبيرة من الماء بسرعة، ما أدى إلى خلل مفاجئ في وظائف الكلى، وأسفر عن وفاته في الحال.
وبحسب الأطباء، فإن شرب الماء بكميات مفرطة دفعة واحدة يمكن أن يؤدي في بعض الحالات إلى اضطراب في توازن الأملاح في الجسم، وهو ما يُعرف بـ"تسمم الماء"، وقد يُسبب مضاعفات خطيرة أو حتى الوفاة في حالات نادرة.
وقد خيم الحزن على أسرة وأصدقاء الفقيد، الذين نعوه بحزن عميق، مشيرين إلى حُسن أخلاقه ودماثة طباعه، حيث كان محبوبًا في محيطه الاجتماعي ومعروفًا بطيب المعشر.
وتعمل الجهات المختصة حاليًا على استكمال الإجراءات القانونية والطبية لنقل جثمان الفقيد إلى مسقط رأسه في اليمن، حيث ستتم الصلاة عليه ودفنه وسط حضور حزين من أهله وأصدقائه.
