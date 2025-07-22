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عدن - ياسمين التهامي - ارتفاع جديد.... الدولار يقترب من 3000 ريال يمني في عدن وسط تدهور العملة المحلية

تشهد أسعار العملات الأجنبية في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة الأخرى تقلبات حادة ومستمرة، مع اقتراب سعر صرف الدولار الأمريكي، اليوم الثلاثاء، من حاجز الثلاثة آلاف ريال يمني.

يأتي هذا الارتفاع المتسارع في ظل استمرار التدهور في قيمة العملة المحلية.

أسعار الصرف اليوم (الثلاثاء):

في عدن:

- الدولار الأمريكي:

. سعر الشراء: 2884 ريال يمني

. سعر البيع: 2915 ريال يمني

- الريال السعودي:

. سعر الشراء: 757 ريال يمني

. سعر البيع: 763 ريال يمني

في صنعاء:-الدولار الأمريكي:.سعر الشراء: 535 ريال يمني. سعر البيع: 540 ريال يمني



- الريال السعودي:

. سعر الشراء: 140 ريال يمني

.سعر البيع: 140.5 ريال يمني