شكرا لقرائتكم خبر عن تحول إلى نكتة الموسم...حادث مروري بين شاب و فتاة في صنعاء يشعل مواقع التواصل الاجتماعي والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - �ي واقعة حقيقية أقرب للنكتة، شهدت العاصمة صنعاء حادثًا غريبًا من نوعه، حينما قامت فتاة بقيادة سيارتها واصطدمت بشاب في أحد الشوارع الفرعية، لكنه نجا من الحادث بأعجوبة، بينما كانت المفاجأة أن الفتاة نفسها أُغمي عليها من شدة الخوف!

وبينما كان من المفترض أن يُسعف الشاب، قلبت الأدوار رأسًا على عقب، حيث حمل الشاب "المصدوم" الفتاة "الصادمة" إلى المستشفى!

وعندما استيقظت الفتاة داخل قسم الطوارئ بمستشفى قريب، وجدت الطاقم الطبي والمرضى يضحكون بصوت عالٍ، بعدما سألوه:

– "ما بها المريضة؟"

فرد الشاب بكل براءة:

"صدمتني!"

القصة الحقيقية أثارت موجة من التعليقات الساخرة على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث قال أحدهم:

"هذا أول حادث مرور ينتهي بعلاقة إنسانية راقية، لا مشادة ولا سباب.. بس إسعاف من القلب للقلب!"

وقال آخر:

"نقترح تحويلها إلى قصة درامية: (صدمتني.. فأحببتك!)"

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