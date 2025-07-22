شكرا لقرائتكم خبر عن ماقصة الشاب اليمني الذي وصف ب "ابن الأصول " وأصبح حديث السعوديين في وسائل التواصل ؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - في موقف نادر يعكس قيم الأمانة والأصالة، أصبح اسم الشاب اليمني علي شوعي حديث مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة العربية السعودية بعد تصرف شريف أعاد به الثقة في الأخلاق والمروءة.

وبحسب ما تداوله ناشطون، استأجر مواطن سعودي مجموعة من الشباب اليمنيين لمساعدته في تفكيك ونقل أثاث منزله. وخلال عملية التفكيك، عثر علي شوعي على مبلغ 20 ألف ريال سعودي وجوال آيفون داخل إحدى قطع الأثاث.

وعلى الفور، سلّم المبلغ والجوال لصاحب المنزل دون تردد، وهو ما أثار إعجاب المواطن السعودي الذي عرض عليه مكافأة مالية قدرها عشرة آلاف ريال، لكن علي رفضها قائلاً: "هذا واجب".

وفي بادرة تقدير، ضاعف السعودي أجره وأكرمه بعشاء فخم و"جنبية جيزانية"، فيما تصدر اسم الشاب "علي شوعي" الترند السعودي، وسط إشادات واسعة بأمانته وأخلاقه الرفيعة.

