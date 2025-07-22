شكرا لقرائتكم خبر عن في عملية نادرة ..استخراج 193 حصوة من مريض في شبوة والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - نجح فريق طبي في مستشفى عزان التخصصي بشبوة في استخراج 193 حصوة من مثانة مريض باستخدام المنظار، في عملية معقدة ونادرة تمت دون جراحة مفتوحة.
قاد العملية استشاري المسالك البولية الدكتور معمر الحميدي، واستغرقت عدة ساعات، حيث تميزت بدقة طبية عالية في التعامل مع الكم الكبير من الحصوات.
وأكد الفريق الطبي أن الحالة نادرة، مشيراً إلى استقرار حالة المريض الذي يتلقى الرعاية اللازمة في المستشفى.
يُعد هذا الإنجاز الطبي دليلاً على تطور الخدمات الصحية في محافظة شبوة، وقدرة المستشفيات المحلية على إجراء العمليات المعقدة.
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