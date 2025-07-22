شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل:اول تصريح للدكتورة ليالي عكوش عقب فتح مركزها في عدن والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - �برت الدكتورة ليالي عكوش عن سعادتها من اعادة فتح مركزها في عدن

وقالت ليالي عكوش:اشكر كل من وقف وتضامن معي من القيادات واطباء الاسنان والمواطنين بعدن واهلي بالمهرة.

واضافت:اول خطوة بدات اليوم باعادة فتح المركز وسنباشر العمل فيه قريبا

وبتوجيه من الزُّبيدي اعاد انتقالي العاصمة عدن والسلطة المحلية فتح مركز الدكتورة ليالي عكوش.



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