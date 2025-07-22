شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا يريد حكمت الهجري من الحكومة السورية؟ القصة كاملة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أولًا: خلفية حول حكمت الهجري ومواقفه

الاسم الكامل: الشيخ حكمت الهجري، أحد مشايخ العقل للدروز في محافظة السويداء، والرئيس الروحي للطائفة.

ورث الزعامة الدينية عن شقيقه أحمد الهجري، الذي توفي في حادث سير عام 2012، اتُّهم النظام السوري بتدبيره.

يدير "دارة قنوات"، إحدى المرجعيتين الدينيتين الأساسيتين في السويداء، إلى جانب "دار عين الزمان" التي يشرف عليها الشيخ يوسف جربوع.

ثانيًا: مراحل التحول السياسي لمواقفه

ما قبل 2021:

كان من أبرز المؤيدين لنظام الأسد:

دعا عام 2015 إلى تسليح الطائفة الدرزية.

استقبل عام 2017 وفدًا من "حركة النجباء" التابعة للحشد الشعبي العراقي.

طالب عام 2018 شباب الطائفة بالالتحاق بالخدمة الإلزامية في جيش النظام.

توسط لدى النظام لإعادة موظفين حكوميين إلى عملهم.

شارك مساعده "أبو فخر" بتشكيل فصيل عسكري بالتنسيق مع المخابرات السورية.

منذ 2021:

انقلب على نظام الأسد بعد تهميشه لصالح الشيخ يوسف جربوع.

تعرض للإهانة من ضابط مخابرات (لؤي العلي) ما عزز موقفه المعارض.

دعم الحراك الشعبي في السويداء المطالب بتحسين الوضع الاقتصادي والسياسي.

أعلن موقفًا معاديًا لتحكومة الجديدة بعد سقوط النظام أواخر 2024.

ثالثًا: المواقف بعد سقوط الأسد

تصدّر المشهد في السويداء عبر قيادة "المجلس العسكري"، الذي يعارض الإدارة السورية الجديدة.

طالب بـ:

إدارة ذاتية للمحافظة.

الحماية الدولية لطائفة الدروز.

دولة علمانية ديمقراطية لا مركزية.

رابعًا: التصعيد العسكري والاشتباكات

في يوليو/تموز 2025:

اندلع اقتتال بين مجموعات درزية موالية للهجري وبدو في منطقة ظاظا وظليمين.

المجلس العسكري تلقى دعماً كبيرًا من إسرائيل خلال المواجهات.

القوات الحكومية السورية تقدمت وتراجعت مرارًا داخل السويداء.

قوات عشائرية بدوية تدفقت من محافظات أخرى لمساندة بدو السويداء.

سجلت انتهاكات وتهجير قسري للبدو على يد فصائل مقربة من الهجري.

خامسًا: المواقف الدينية والانقسام داخل المشيخة

الهجري كان يميل سابقًا للنظام، مقابل حياد الجربوع وحمود حناوي.

بعد 2021:

الجربوع والحناوي دعما السلطة الجديدة ورفضا الاستقواء بالخارج.

الهجري جاهر برفضه للإدارة الجديدة، ونسّق مع جهات خارجية مثل إسرائيل.

سادسًا: العلاقة مع إسرائيل والخارج

أقام علاقات مع موفق طريف، رئيس المحكمة الدينية الدرزية في إسرائيل.

في مارس 2025، نظمت زيارة لـ60 رجل دين درزي إلى إسرائيل بالتنسيق مع الهجري.

في فبراير 2025، التقى ممثله خلدون الهجري بمسؤولين أمريكيين:

عرض خطة لتمرد مسلح ضد الحكومة السورية بالتعاون مع "قسد" وفلول النظام السابق.

خلال المواجهات الأخيرة:

طالب الهجري بفتح ممر مع مناطق "قسد".

ناشد رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو والولايات المتحدة تقديم الدعم.

فرض اتفاق هدنة رعته واشنطن، شمل فتح معابر إنسانية وتبادل رهائن وخروج البدو.

سابعًا: مطالب الهجري المعلنة حاليًا

رفض "الحكومة ذات اللون الواحد"، ويصفها بالإرهابية بعد إعلانها أن الفقه الإسلامي مصدر تشريع.

رفض دخول الجيش السوري والأمن إلى السويداء.

رفض تولي شخصيات من المحافظة مهام ضبط الأمن، مثل ليث البلعوس وسليمان عبد الباقي.

المطالبة بحماية دولية وإدارة ذاتية لمحافظة السويداء.

الدعوة لعقد مؤتمر وطني شامل، بديلًا عن مؤتمر الإدارة السورية.

إعلان دستوري جديد بإشراف دولي لتنظيم المرحلة الانتقالية.

فتح معبر مع الأردن، وربط السويداء بمناطق "قسد" في الشمال الشرقي، وهو مطلب يتقاطع مع مشروع "ممر داوود" الإسرائيلي.

المصدر : الجزيرة

