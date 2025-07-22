شكرا لقرائتكم خبر عن اول رد على صحفي مثير للجدل قال "مارسنا اوسخ دور في إسقاط نظام صالح" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - رد الأكاديمي اليمني وأستاذ علم الاجتماع السياسي بجامعة صنعاء معن دماج على الصحفي رضوان الهمداني الذي اثار الجدل وقال إنه مارسوا اوسخ دور في إسقاط نظام صالح. وقال دماج في رده على الهمداني "ربما تتحدث عن تجربة شخصية ...الناس خرجت لأن لديها رأي ولأن تريد تغيير حياتها ومصيرها" . واضاف دماج "فشلت نعم ونجح صالح في تحويل البلد إلى حرب من طاقة لطاقة - الناس الان محبطين ويحنون للماضي ويريدون اي حاكم قوي يؤمن الاستقرار ، الناس لم يكونوا صحفيين يريدون أموال ومناصب وبالتأكيد لم يكونوا مغفلين ضحك عليهم بعض الكتاب والصحفيين" . وتابع قائلاً "الشماتة بهم ليست جيدة ...خصوصا من صحفيين كانوا دائما في صفوف النظام حتى لو هربوا للساحات عندنا ظنوا سقوطه !!" .

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