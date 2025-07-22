شكرا لقرائتكم خبر عن ظهور مفاجئ للرويشان بهذا المكان (صور) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - سجل نائب رئيس حكومة جماعة الحوثي والمؤتمر الشعبي، غير المعترف بها، لشؤون الدفاع والامن، ورئيس لجنتها الامنية العليا، الفريق الركن جلال الرويشان؛ اول ظهور علني له بعد تداول وسائل اعلام انباء اعتقاله من منزله بالعاصمة صنعاء، وأطل على اليمنيين من مكان مفاجئ خالف التوقعات.

وظهر جلال الرويشان، القيادي في المؤتمر، الاثنين (21 يوليو) وهو "يترأس اجتماعا موسعا" قالت وكالة الانباء "سبأ" التابعة لسلطات الحوثيين أنه "ضم نائب رئيس الوزراء وزير الإدارة والتنمية المحلية والريفية محمد المداني، ومحافظ ذمار محمد البخيتي ورئيس مصلحة الجمارك، المهندس عادل مرغم".

مضيفة: إن الاجتماع ناقش جهود مصلحة الجمارك في مكافحة جرائم التهريب الجمركي". وأكد "أهمية مكافحة التهريب لحماية الأمن الاقتصادي والقومي، في ظل الحرب الاقتصادية التي يتعرض لها اليمن". وأردفت: "وخرج الاجتماع بقرارات لتعزيز التنسيق وتكثيف جهود مكافحة جرائم التهريب الجمركي".

وتابعت الوكالة في خبر بثته منتصف ليل الاحد (21 يوليو)، وأرفقت معه صورا: "شدد الفريق الرويشان على أهمية تضافر جهود جميع الجهات الحكومية في التصدي لجرائم التهريب الجمركي، واتخاذ الإجراءات الصارمة وفقاً للقرارات والتوصيات الصادرة عن ورشة العمل المنعقدة سابقاً بهذا الشأن".



بأتي هذا بعدما كشفت جماعة الحوثي، الخميس (10 يوليو)، عن مصير نائب رئيس حكومتها والمؤتمر الشعبي العام، ورئيس لجنتها الامنية العليا، جلال علي الرويشان، عقب تداول مواقع اخبارية انباء عن "اعتقاله ومرافقيه من منزله في العاصمة صنعاء بتهمة التخابر لصالح الاستخبارات الاسرائيلية (الموساد)".

ونشرت وسائل اعلام موالية لجماعة الحوثي تصريحا نسبته إلى "مصدر مسؤول" جاء فيه: أنه "ينفي ما تردد من شائعات كاذبة حول محاصرة منزل الفريق الركن جلال علي الرويشان، عضو اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام، ونائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع والأمن". بحكومة الجماعة والمؤتمر الشعبي.

مضيفة: "وأكد المصدر أن هذه الأخبار لا أساس لها من الصحة، وأنها تأتي من أبواق مأجورة تعمل لصالح أطراف خارجية. وأردفت: "مشيرا إلى أن "هذه الأنباء المضللة تظهر بين الحين والآخر، وتهدف إلى زعزعة استقرار البلاد والنيل من الشخصيات الوطنية، لكن المواطنين باتوا اوعى من الانخداع بهذه الشائعات".

وسجل جلال الرويشان، اخر ظهور رسمي له، الاربعاء (2 يوليو)، لدى مشاركته في اجتماع بصنعاء ترأسه النائب الأول لرئيس حكومة الجماعة محمد مفتاح "ناقش آليات دعم وتطوير أداء مصلحة الدفاع المدني، بما يمكنها من القيام بمهامها في مواجهة الكوارث والطوارئ".