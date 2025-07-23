شكرا لبحثكم عن خبر إعلان تأهل 16 شاعراً للمرحلة الرابعة في مسابقة أمير الشعراء واستعدادات للمنافسات الحضورية في عدن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

عدن | خاص

أعلنت لجنة تحكيم مسابقة أمير الشعراء اليوم عن تأهل 16 شاعراً من أصل 32، بعد جولة ثالثة حافلة بالتحدي حملت طابع المجاراة الشعرية باللهجة العامية على بيت شعري للشاعر الراحل أحمد سعيد بلعيدي المرقشي، لتنتقل المسابقة بذلك إلى المرحلة الرابعة (دور الـ16)، والتي ستُقام حضوريًا في العاصمة عدن وسط أجواء شعرية مميزة ومنافسة على المراكز وحامل لقب أمير الشعراء.

وقالت لجنة تحكيم المسابقة أن هذه المرحلة ستمثل مفترق طريق حاسم في رحلة التتويج، حيث سيخوض الشعراء مواجهات مباشرة تؤهل 8 منهم فقط إلى المرحلة ما قبل النهائية، تمهيدًا لمرحلة الختام التي تُتوَّج فيها شخصية الموسم بالبيرق ولقب أمير الشعراء.

وأكدت اللجنة أن المرحلة الرابعة ستحمل نكهة فريدة من الحضور الجماهيري والتفاعل المباشر، بما يعكس عمق التجربة الشعرية وروح التنافس العادل، ضمن أجواء تنظيمية رفيعة تراعي التميز والإبداع في كل تفاصيلها.

وتُقام المسابقة برعاية وزارة الثقافة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وبدعم سخي يتمثل في جوائز مالية تصل إلى 150 ألف ريال سعودي، وتُنظم بإشراف لجنة تحكيم أكاديمية متخصصة يرأسها الدكتور سالم السلفي وتضم في عضويتها الدكتور سعيد بايونس والدكتور علي الزبير.