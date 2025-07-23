شكرا لقرائتكم خبر عن فرصة العمر... السعودية تُطلق تأشيرة عمل مجانية دون كفيل عبر منصة "قوى" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - في إطار جهود المملكة العربية السعودية لتحديث منظومتها الاقتصادية وتنويع مصادر الدخل، كشفت الجهات المختصة عن مبادرة تأشيرة العمل المؤقتة المجانية، التي تُعد خطوة استراتيجية نحو تعزيز جاذبية سوق العمل السعودي واستقطاب المهارات الدولية، بما يتماشى مع أهداف رؤية السعودية 2030.



ما هي تأشيرة العمل المؤقتة؟

تأشيرة رقمية تُمنح للعمالة الأجنبية لمدة 3 أشهر قابلة للتمديد مرة واحدة لتصل إلى 6 أشهر كحد أقصى.

تُصدر عبر منصة “قوى” الإلكترونية خلال دقائق، دون الحاجة إلى رخصة عمل أو إقامة مسبقة.

تُتيح لحاملها العمل في أي منطقة داخل المملكة دون ارتباط بمؤسسة محددة أو كفيل.

آلية الحصول على التأشيرة

الدخول إلى منصة قوى .

إنشاء حساب والتحقق من الهوية.

رفع المستندات المطلوبة (جواز سفر ساري، صورة شخصية).

اختيار نوع التأشيرة وتقديم الطلب.

استلام التأشيرة إلكترونيًا خلال 10 دقائق فقط.

أبرز مزايا التأشيرة

إصدار سريع وفوري دون تعقيدات بيروقراطية.

مجانية بالكامل، مما يُخفف الأعباء المالية على العمالة الوافدة.

حرية التنقل المهني داخل المملكة دون قيود جغرافية أو مؤسسية.

مرونة في التوظيف تُمكّن العامل من تجربة أكثر من جهة عمل خلال فترة الإقامة.

لا تُحمّل جهة التوظيف أي التزامات قانونية إضافية.

أهداف المبادرة الاستراتيجية

جذب الكفاءات العالمية لدعم المشاريع التنموية والموسمية.

تعزيز مرونة سوق العمل وتوفير فرص مؤقتة في قطاعات متعددة.

رفع كفاءة القوى العاملة المحلية من خلال تبادل الخبرات.

تقليل الاعتماد على التوظيف غير النظامي وتوفير بيئة عمل منظمة.

الفئات المستفيدة

المستشارون الدوليون في المشاريع قصيرة الأجل.

المتخصصون في التقنية، التصميم، والفعاليات الموسمية.

المتدربون الراغبون في اكتساب خبرات عملية داخل المملكة.

العاملون المستقلون وأصحاب المهارات الحرة.

تأثير اقتصادي متوقع

زيادة مشاركة الكفاءات الدولية بنسبة تصل إلى 30% بحلول نهاية 2025.

دعم قطاعات حيوية مثل السياحة، الترفيه، التقنية، والخدمات الصحية.

تحفيز بيئة عمل ديناميكية تُركز على الإنتاجية والابتكار.

