شكرا لقرائتكم خبر عن جوازك اليمني مفتاح لعالم بلا تأشيرات...أفضل 9 وجهات في 2025 والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - في زمن تتسارع فيه حركة التنقل والسفر، بات جواز السفر اليمني يمنح حامليه فرصة زيارة عدد من الدول بدون الحاجة إلى تأشيرة مسبقة، أو بتأشيرة عند الوصول، أو عبر تقديم إلكتروني بسيط. هذه التسهيلات تُمكّنك من خوض مغامرات جديدة، واكتشاف ثقافات متنوعة، دون عناء الإجراءات المعقدة.



دول بدون تأشيرة لليمنيين



يمكنك دخول هذه الدول بجوازك فقط، دون الحاجة لأي تصريح مسبق:

السودان ????????

جزر كوك ????️

دومينيكا ????

سانت فنسنت والغرينادين ????️

سوريا ????

سورينام ????

ماليزيا ????️

ميكرونيسيا ????

هايتي ????

تختلف مدة الإقامة المسموح بها حسب الدولة، لذا تأكد من الشروط قبل السفر.

دول تمنح تأشيرة عند الوصول



بمجرد وصولك إلى المطار أو المنفذ الحدودي، يمكنك الحصول على التأشيرة مباشرة:

الرأس الأخضر، المالديف، بالاو، بوروندي، بوليفيا، توفالو، تيمور الشرقية

جزر القمر، جيبوتي، رواندا، ساموا، سريلانكا، سيشيل، طاجيكستان

غينيا بيساو، كمبوديا، لاوس، لبنان، ماكاو، مدغشقر، موزمبيق، نيبال، نييوي

تصريح سفر إلكتروني (eTA)



يتطلب السفر إلى كينيا ???????? تقديم تصريح إلكتروني قبل الوصول، وهي عملية سهلة عبر الإنترنت.

تأشيرة إلكترونية (eVisa)



يمكنك التقديم على التأشيرة عبر الإنترنت لـ 42 دولة، منها:

الإمارات، البحرين، سلطنة عمان، قطر، العراق، باكستان، أثيوبيا، أستراليا، ألبانيا، سنغافورة، فيتنام، وغيرها

نصائح ذكية للمسافرين اليمنيين

تحقق من صلاحية جوازك (يفضل أن يكون صالحًا لـ 6 أشهر على الأقل)

احتفظ بنسخة إلكترونية من جوازك وتذكرة العودة

احصل على تأمين سفر يغطي الحالات الطارئة

تعرف على ثقافة وقوانين الدولة التي تزورها

احمل مبلغًا كافيًا لتغطية نفقاتك

استخدم تطبيقات السفر لتسهيل التنقل والتواصل

أرخص الوجهات المناسبة لليمنيين



إذا كنت تبحث عن تجربة اقتصادية، فهذه الدول تقدم خيارات ميسورة التكلفة:

السودان: قريبة ومناسبة للميزانية المحدودة

ماليزيا: تجمع بين الحداثة والطبيعة بأسعار معقولة

نيبال: مثالية لمحبي المغامرات

جزر القمر: وجهة استوائية بأسعار مناسبة

سريلانكا: تجربة سياحية ممتازة بتكلفة منخفضة

