تقليص ساعات تشغيل الكهرباء الى ساعة في اليوم

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عدن - ياسمين التهامي - �فاد مواطنون بتقليص تشغيل الكهرباء الى ساعة باليوم

وبحسب مواطنون فانه منذ٣ ايام تعمل الكهرباء ساعة باليوم قبل ان تخرج عن الخدمة يوم امس عدن - ياسمين التهامي - �فاد مواطنون بتقليص تشغيل الكهرباء الى ساعة باليوموبحسب مواطنون فانه منذ٣ ايام تعمل الكهرباء ساعة باليوم قبل ان تخرج عن الخدمة يوم امس

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