الشاب عبدالله ينتحر في الأسطورة مول بعدن

يزيد بن سلمان - شبوة - شهدت العاصمة عدن، مساء اليوم، حادثة انتحار مأساوية، راح ضحيتها شاب يُدعى عبد الله، بعد أن ألقى بنفسه من الطابق الأعلى لمبنى "الأسطورة مول" الكائن في مديرية المنصورة.
وبحسب شهود عيان، فقد سقط الشاب على الفور ولقي حتفه في موقع الحادث، وسط ذهول وصدمة المتسوقين والعاملين في المركز التجاري، الذين هرعوا إلى موقع السقوط قبل أن تصل فرق الإسعاف .
