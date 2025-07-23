شكرا لبحثكم عن خبر اختفاء سرطان الدماغ من أب بريطانى فى تجربة دواء جديد.. دراسة توضح والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - اختفى سرطان الدماغ من أب بريطاني بعد تناوله دواء جديداً في تجارب تجريها هيئة الخدمات الصحية البريطانية (NHS) الآن على المرضى المصابين بالورم الأرومي الدبقي، بحسب موقع جريدة الإندبندنت البريطانية، وتجري الصحة البريطانية تجربة علاج مناعي جديدة لأخطر أنواع سرطان الدماغ، الورم الأرومي الدبقي، وتبحث عن مرضى آخرين بهذا المرض بعد أن حقق أحد المرضى نتيجةً ملحوظةً، حيث تلاشى ورمه.أُجريت دراسة هيئة الخدمات الصحية الوطنية، المقرر أن تشمل 16 شخصًا على مدى 18 شهرًا.

سيتلقى المرضى الذين شُخِّصت إصابتهم بالورم الأرومي الدبقي دواء العلاج المناعي "إيبيليموماب" قبل العلاج التقليدي، مستفيدين من ذروة قوة جهاز المناعة.

تفاصيل التجربة

تستند هذه التجربة، التي أجراها المستشفى الوطني لطب وجراحة الأعصاب التابع لمستشفى جامعة كلية لندن، إلى دراسة سابقة شملت الدواء نفسه.

لم يُظهر بن تروتمان، الأب البريطانى أحد مرضى فى تلك التجربة السابقة، أي علامات على إصابته بورم أرومي دبقي لأكثر من عامين منذ تلقيه الدواء - وهي سابقة عالمية، نظرًا لأن معظم مرضى أورام الأرومة الدبقية يموتون عادةً في غضون 12-18 شهرًا.

شُخِّص تروتمان في أكتوبر 2022 عن عمر يناهز 40 عامًا، الآن، يبلغ من العمر 43 عامًا، وبعد عامين وثمانية أشهر من تلقيه العلاج، أظهرت فحوصاته خلوه من أي علامات على وجود ورم.

نتائج واعدة

قال استشاري الأورام الطبية، الدكتور بول مولولاند، الذي يقود التجربة الجديدة وعالج تروتمان: "من غير المعتاد أن تظهر نتائج الفحص واضحة مع ورم أرومي دبقي، خاصةً وأنه لم يخضع للجراحة المتابعة التي كان من المقرر إجراؤها لإزالة الورم الذي كان واضحًا في البداية في الفحوصات.وأضاف قائلاً "نأمل أن يُسهم العلاج المناعي والعلاج المتابع الذي تلقاه بن في السيطرة على ورمه - وقد نجح ذلك حتى الآن، وهو أمر يسعدنا رؤيته".

تزوج السيد تروتمان من إميلي بعد شهرين من العلاج المناعي، وفي أبريل، وُلدت ابنته مابل.وقالت زوجة تروتمان: "كان تشخيص حالته أكثر التجارب إيلامًا. كنا نتصارع مع حقيقة أن بن قد انتقل من حالة صحية مثالية ظاهريًا إلى حياة لا تتجاوز بضعة أشهر."

واصل تروتمان تلقي العلاج القياسي الحالي من العلاج الإشعاعي والعلاج الكيميائي، ويجري فحوصات ربع سنوية، ولا تزال نتائجها واضحة.

العنصر الأساسي في هذه التجربة هو أن الدواء سيُعزّز جهاز المناعة لدى المرضى قبل خضوعهم لأي علاج آخر، عندما يكونون في حالة صحية جيدة بما يكفي لتحمل العلاج المناعي.