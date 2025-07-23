شكرا لقرائتكم خبر عن في العاصمة عدن ...فتحي بن لزرق يكشف النقاب عن جهود غير مسبوقة لهذا القائد والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشف الصحفي والإعلامي اليمني فتحي بن لزرق عن جهود جباره يبذلها مدير امن عدن اللواء مطهر الشعيبي بالمحافظة.

وقال بن لزرق عبر تدوينه له على حسابه بمنصة إكس: ‏تشرفت صباح اليوم بزيارة مقر إدارة أمن شرطة محافظة عدن، حيث التقيت باللواء مطهر الشعيبي، وعدد من أبرز القيادات الأمنية الذين يمضون بصمت وثبات في مهمة من أنبل المهام: حماية المجتمع وإعادة بناء الجهاز الأمني من جذوره.

واضاف : وخلال الزيارة، رافقت اللواء الشعيبي في جولة ميدانية داخل مرافق إدارة الأمن، واطلعت عن كثب على حجم الجهد الجبار الذي بُذل خلال السنوات القليلة الماضية، لترميم ما تهدّم، وتنظيم ما تبعثر، وتأهيل ما تم تهميشه طيلة عقود. لم تكن مجرد زيارة، بل كانت شهادة حية على عمل مؤسسي صامت، يقوده رجل لا يسعى إلى الأضواء، بل إلى النتائج.

وتابع : لقد قاد، ويقود اللواء مطهر الشعيبي مشروعًا حقيقيًا لإعادة الاعتبار للمؤسسة الأمنية في عدن، ليس بالشعارات، بل بالتأهيل والتدريب والانضباط والتنظيم. ومَن يُقارن حال إدارة أمن عدن اليوم بما كانت عليه قبل سنوات، يدرك تمامًا أن المقارنة باتت مجحفة؛ فالفارق ليس مجرد تطوير، بل نهضة أمنية حقيقية.

وقال : أكدت في حديثي معهم أننا، كمجتمع، ندرك حجم التحدي، ونعلم أن الأمن لا يُبنى بالحواجز بل بالثقة، ولا يُصان بالسلاح وحده، بل بشراكة حقيقية بين المواطن ورجل الأمن. وقلت لهم بوضوح: نحن إلى جانبكم، نقف معكم لا خلفكم، فالأمن هو مظلتنا جميعًا، والحصن الذي يحمي حقوقنا ويصون مدينتنا.

واشار بن لزرق الى ان عدن تستحق أمنًا يحترم كرامة الإنسان، ومؤسسة أمنية راسخة تُبنى على القانون لا على الولاءات، وما نشهده اليوم في إدارة الأمن هو خطوة كبرى في هذا الطريق، رافقني في هذه الزيارة زميلي العزيز ومدير العلاقات العامة بمؤسسة "عدن الغد" الحبيب نضال محمد عبدالله فارع .