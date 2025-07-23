شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس عزاء بصنعاء في وفاة حرم الشهيد الثائر اليمني حميد بن حسين الاحمر والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أقيم اليوم في صنعاء مجلس عزاء في وفاة حرم الشهيد والثائر اليمني الشيخ حميد بن حسين الأحمر.

وذكر موقع الأحمر نت ان الشيخ حمير بن عبدالله الأحمر استقبل جموع المعزين في وفاة حرم الشهيد والثائر اليمني الشيخ حميد بن حسين الأحمر، التي وافتها المنية أمس في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية.

وشهد مجلس العزاء حضورًا واسعًا لقيادات سياسية واجتماعية وقبلية، حيث استعرض المشاركون جانبًا من حياة الفقيدة التي رافقت مراحل نضالية وتحولات كبيرة في تاريخ اليمن، وصمدت في وجه التحديات التي واجهت أسرتها عقب استشهاد زوجها الثائر حميد الاحمر.

وأكد الحاضرون أن الفقيدة كانت نموذجًا للصبر والوفاء، حيث ظلت تحمل إرث زوجها الشهيد الذي قدم روحه في سبيل الوطن، وأحد أبرز رموز الحركة الوطنية الذين ناضلوا مع والده وإخوانه في سبيل تأسيس النظام الجمهوري وبناء الدولة اليمنية الحديثة.

كما أشار المعزون إلى التضحيات الكبيرة التي قدمها آل الأحمر عبر عقود، دفاعًا عن قيم الحرية والعدالة والنظام الجمهوري.

واختتم مجلس العزاء بالدعاء للفقيدة بالرحمة والمغفرة، وأن يسكنها الله فسيح جناته، وأن يلهم الجميع الصبر والسلوان.