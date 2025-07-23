شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل:شاب ينهي حياته قفزا من على مبنى في عدن والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - في حادثة مأساوية هزّت الشارع العدني، أقدم شاب يُدعى عبد الله على الانتحار قفزًا من الطابق الأخير لمبنى “في عدن، ما أسفر عن وفاته على الفور في موقع الحادث.

وبحسب شهود عيان، فإن الحادثة وقعت في ظروف غامضة، وسط حالة من الذهول والصدمة بالمنصورة.

وقد هرعت الجهات الأمنية والإسعافية إلى الموقع، حيث تم نقل الجثمان إلى ثلاجة مستشفى الجمهورية، فيما فُتح تحقيق رسمي لكشف ملابسات ودوافع الحادثة.

وتعيد هذه الواقعة تسليط الضوء على قضايا الصحة النفسية والضغوط المعيشية التي يعاني منها الشباب في عدن، في ظل أوضاع اقتصادية وأمنية خانقة.

