من المناعة إلى المزاج ...12 عرضًا شائعًا لنقص الزنك لدى النساء

يعتبر معدن الزنك بمثابة فريق عمل خلف الكواليس يُحافظ على سير كل شيء في الجسم بسلاسة، من الهرمونات إلى البشرة، ومن المناعة إلى الحالة المزاجية.

وإذا لم تحصل الإناث على ما يكفي من الزنك، وهو أمر شائع، فربما يبدأ الجسم بإرسال إشارات غريبة، بحسب ما جاء في تقرير نشرته صحيفة Times of India، وهناك نحو 12 علامة يمكن أن تكون مؤشرا على نقص الزنك لدى النساء، وهي كما يلي:

1. مشاكل الخصوبة

يلعب الزنك دورًا بسيطًا ولكنه فعال في توازن الهرمونات، وعند نقصه تضطرب الدورة الشهرية لتصبح متأخرة، مبكرة، أو منقطعة تمامًا. يمكن أن يؤثر نقص الزنك أيضا على الخصوبة.

2. تساقط الشعر وهشاشة الأظافر

إذا لوحظ تساقط الشعر أو بدأت الأظافر تتكسر فجأةً فربما يكون الزنك هو الحلقة المفقودة. إنه معدن ضروري لنمو شعر صحي وأظافر قوية. بدون الزنك يُكافح الجسم لإصلاح ونمو الكيراتين، وهي المادة التي يتكون منها الشعر والأظافر. يمكن أيضًا ملاحظة ظهور بقع بيضاء صغيرة على الأظافر أو نتوءات غريبة.

3. تقلبات الحالة المزاجية

يمكن أن تكون العصبية أكثر من المعتاد أو ربما الشعور باكتئاب شديد دون معرفة السبب، نتيجة لتأثير نقص الزنك على كيمياء الدماغ وعلى طريقة تعامل الجسم مع التوتر. يمكن أن تؤثر مستوياته المنخفضة على هرمونات تنظيم الحالة المزاجية، مما يؤدي إلى الانفعال وتقلبات المزاج أو حتى الاكتئاب الخفيف.



4. مشاكل جلدية مُزمنة

تُعزى البثور والبقع المُتقشرة والطفح الجلدي الغريب إلى نقص الزنك. يُساعد الزنك في التئام الجروح وإنتاج الزيوت والسيطرة على الالتهابات. عندما يُعاني الجلد من نقصه، يمكن أن يُصاب بحب شباب مُستعصي أو بشرة مُتشققة ونزيف أو طفح جلدي يُشبه الأكزيما ولا يستجيب للكريمات المُعتادة. يُحافظ الزنك على قوة حاجز البشرة، لذا بدون كمية كافية، تكون أكثر عُرضة للعدوى ونوبات الطفح الجلدي.

5. الإصابة بالمرض باستمرار

يعتبر الزنك مُساعد الجهاز المناعي. يمكن أن يكون سبب الإصابة بنزلات البرد المُتكررة أو بطء شفاء الجروح هو نقص الزنك. تحتاج خلايا الدم البيضاء إلى الزنك للقيام بوظيفتها - مُكافحة الفيروسات والبكتيريا ومساعدة الجروح على الالتئام. يساعد الزنك على استعادة العافية بشكل أسرع، لذا فعندما ينقص، حتى الأمراض البسيطة تُصيب بشدة.

6. فقدان وزن غامض

يمكن أن يبدو فقدان الوزن دون سبب أمرًا صعبًا - إلى أن يختفي. إذا تم ملاحظة تغيرات في الشهية أو انخفاضًا غير مبرر في الوزن أو مجرد فقدان تام للاهتمام بالطعام، فيمكن أن يكون نقص الزنك جزءًا من المشكلة. يرتبط الزنك بهرمونات الجوع والهضم، لذا فعندما ينخفض، تصبح الإشارات الغذائية غامضة. يشعر البعض بالشبع بعد بضع لقيمات فقط، بينما يفقد آخرون شهيتهم تمامًا.

7. مشاكل في المعدة

يعد نقص الزنك من الأسباب غير المتوقعة لمشاكل الجهاز الهضمي مثل الإسهال المتكرر أو الانتفاخ أو اضطراب المعدة العام. يساعد الزنك في الحفاظ على قوة بطانة الأمعاء ويقلل الالتهاب.

بدون كمية كافية، يمكن أن يُصاب الجهاز الهضمي بتسرب - حرفيًا - مما يسمح للسموم بالانتقال إلى الجسم، فيما يُعرف بـ"الأمعاء المتسربة".



يمكن أن يسبب نقص الزنك حساسية تجاه الطعام وتقلصات في المعدة وسوء امتصاص العناصر الغذائية.

8. تغيرات في الطعم والرائحة



إذا أصبح طعم الوجبة المفضلة فجأةً كطعم الكرتون، أو أصبحت رائحة القهوة الصباحية كريهة، فربما تكون مشكلة في الزنك.



إن الزنك ضروري لوظيفة مستقبلات التذوق والشم بشكل صحيح. بدونه، يمكن أن يكون طعم الطعام باهت أو معدني، أو ببساطة "غير طبيعي".



كما يمكن أن تضعف حاسة الشم أو تتغير إنها ظاهرة خفية، لكنها تؤثر حقًا على الأكل والشرب.



9. التعب المستمر وضبابية الدماغ

يمكن أن يؤثر نقص الزنك على مستويات الطاقة وحدة الذهن. ولأنه مرتبط بإنتاج الطاقة الخلوية والناقلات العصبية، فإن نقصه يمكن أن يؤدي إلى شعور بالإرهاق أو الضبابية، حتى لو كان الشخص ينام جيدًا.

10. مشاكل الفم واللسان

إن قرح الفم التي لا تلتئم أو حساسية اللثة أو طبقة بيضاء على اللسان يمكن أن ترتبط بنقص الزنك. يدعم الزنك إصلاح أنسجة الفم ويساعد في السيطرة على البكتيريا في الفم. عندما تنخفض مستوياته، يصبح الفم أكثر عرضة للتهيج والالتهابات.

ويمكن أن يشير اللسان المغطى أيضًا إلى تغير في البكتيريا النافعة في الفم أو وظيفة المناعة، والتي غالبًا ما تكون ناجمة عن نقصه. عند الإحساس بشعور غريب وألم متكرر في الفم، ربما يكون قد حان الوقت للتحقق من مستوى المغذيات الدقيقة في الجسم.

11. مشاكل العين وحساسية الضوء

يدعم الزنك العينين من خلال مساعدة فيتامين A على العمل بشكل صحيح. عند انخفاض مستوى الزنك، يمكن ملاحظة جفاف العينين أو عدم وضوح الرؤية أو زيادة الحساسية للضوء خاصة في الليل.

يلعب الزنك أيضًا دورًا في صحة شبكية العين، لذا قد يؤدي غيابه إلى الشعور ببعض الاضطراب في الرؤية.



12. ضعف العظام وآلام المفاصل

يساعد الزنك في بناء العظام والحفاظ على قوة المفاصل. فهو يشارك في تخليق الكولاجين ونمو العظام، وهو مهم بشكل خاص للنساء. إذا كان هناك شعور بصرير أو ألم أو قلق بشأن كثافة العظام، فربما يكون من المفيد فحص الزنك. فهو لا يعمل بمفرده - فهو يدعم الكالسيوم وفيتامين D - ولكن بدونه، يقل تأثيرهما.

سبل مكافحة نقص الزنك

لمكافحة نقص الزنك، ينبغي التركيز على إدراج الأطعمة الغنية بالزنك في النظام الغذائي. من الخيارات الممتازة المحار واللحوم الحمراء والدواجن والمأكولات البحرية مثل السلطعون والكركند.

أما بالنسبة للنباتيين، فتُعدّ بذور اليقطين والفاصولياء الحمراء والعدس والمكسرات مثل الكاجو وبذور دوار الشمس خيارات جيدة. كما تُساهم منتجات الألبان مثل الحليب والجبن في زيادة كمية الزنك المُتناولة.