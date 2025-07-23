شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : حدث مرعب جوار مبنى البنك المركزي في العاصمة عدن "صور" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - افاد مواطنون بهبوط مفاجئ للارض امام البنك المركزي بكريتر صباح اليوم

وبحسب مواطنون فان هبوط حدث بشارع امام البنك المركزي ماتسبب بسقوط سيارة مواطن وبعدها خرجت مياه صرف صحي من المكان مايؤكد بوجود خلل بسبب سوء التنفيذ



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