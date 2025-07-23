شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد اول صورة للشاب الذي توفى عقب سقوطه من اعلى مبنى في عدن والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - سادت حالة من الحزن والغموض أوساط أهالي حي القاهرة بمديرية الشيخ عثمان في محافظة عدن، عقب وفاة الشاب عبدالله فارس، الذي فارق الحياة بعد سقوطه من أحد المباني في المنصورة يوم امس وبحسب مصادر فان عبدالله فارس يعاني من حالة نفسية ويوم امس سقط من اعلى مبنى في المنصورة ليتوفى متاثرا بسقوطه

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