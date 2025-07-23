شكرا لقرائتكم خبر عن القضاء يُنقذ جامعة يمنية من دفع 16 مليون دولار لشركة وزير سابق "عدالة اللحظة الأخيرة" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - في خطوة اعتبرها مراقبون انتصارًا للعدالة ومواجهة للفساد، قضت الشعبة التجارية بمحكمة الاستئناف في تعز ببطلان حكم تحكيمي كان يُلزم جامعة تعز بدفع تعويضات ضخمة تقارب 16 مليون دولار لصالح شركة "الرحاب" للمقاولات، المملوكة لوزير التخطيط الأسبق والقيادي في حزب المؤتمر، أحمد صوفان، وذلك على خلفية تعثر مشروع إنشاء كلية الطب بالجامعة.

القرار الصادر في جلسة 22 يوليو 2025، برئاسة القاضي نشوان المجاهد، ألغى حكم التحكيم الصادر العام الماضي بسبب "مخالفات قانونية وإجرائية"، كما ألزم الشركة بدفع نصف مليون ريال يمني كرسوم قضائية لصالح الجامعة. وكانت وثائق رسمية وتقارير فنية قد كشفت عن مخالفات جسيمة في التنفيذ، وتضارب مصالح ضمن هيئة التحكيم، التي تلقت بدورها أتعابًا تجاوزت 130 ألف دولار من ميزانية الجامعة.

القضية، التي فجرها النائب البرلماني علي المعمري في 2024 بوصفها "فضيحة فساد"، دفعت وزارة الشؤون القانونية إلى التحرك القضائي، في وقتٍ كشفت فيه التحقيقات عن صلة مصاهرة بين رئيس هيئة التحكيم ومالك الشركة، ما أثار تساؤلات حول نزاهة الحكم الملغى، وفتح الباب أمام مساءلات قانونية جديدة قد تطال المتورطين.