شكرا لقرائتكم خبر عن الحسني يفتح النار على الوزير حيدان ويصفه بالجبان عقب مقتل شاب من ذمار في الضالغ بسبب البطاقة الشخصية والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - إلى حيدان الجبان لا فتح الله عليك، ولا على من جاء بك. وجودك كعدمه، ولا يوجد وزير داخلية في العالم يشبهك. الموضوع : البطاقة الذكية طالما أنك تنفّذ تعليمات التحالف في بيع وطنك، وتمنح السعودي والإماراتي معلومات عن كل مواطن عبر هذه البطاقة، فعلى الأقل، سهّلوا إجراءات إصدارها! هناك عشرات المسافرين يقطعون المسافات، ويتحملون ويلات السفر، ويواجهون عبث نقاط التفتيش التابعة للعصابات، منهم من يُخطف، ومنهم من يموت، كما حدث مع الشاب من ذمار بالأمس في نقيل الضالع، الذي عاد جثة هامدة إلى أهله دون بطاقة التي تعرقل خروجها .
القهر والظلم والتعسف لم يعد من مسؤولية الانتقالي وحده، بل أنتم شركاء في ذلك الآن. سهّلوا الإجراءات للناس. الله لا سهّل لكم طريقًا، لا أنتم ولا كفيلكم.
كتب/عادل الحسني
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