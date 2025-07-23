شكرا لقرائتكم خبر عن الشيخ المعتقل في المهرة محمد بن احمد الزايدي يوجه رسالة الى قبائله خولان وقبائل اليمن عامة وهذا ما قاله والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ‏تداولت منصات التواصل الاجتماعي قصيدة من الشيخ محمد بن احمد الزايدي موجهة الى قبائله خولان والى كل قبائل اليمن من مكان اعتقاله في مدينة الغيضة محافظة المهرة. هذا وننشرها بعد التاكد انها له بتاريخ 20/7/20225 وجاء فيها : ابو بدر بعض الناس يرفع على القحوف✍️ تعزه نتيجه للوفاء يوم تعرفه رفيق الحضا لاهو جوارك فما تخوف✍️ ولا يعمل الا كل حجه تشرّفه وبعض العرب خايب وعايب وفيلسوف✍️ وبايطعنك طعن النصال المرّهفه وفي كل مجلس يكثر الهرج والقصوف✍️ وكله طليس املس حكاوي ملفلفه وخذ من دروس الوقت ما تنتج الظروف✍️ حقايق من الواقع جليه منضّفه وسر بالنقاء لا تخدعك مهرت الضعوف✍️ وراعي الردى من بطن قاموسك احذفه وذلحين ياهدهد سبأ شل ماتشوف✍️ وسّرح كتابي واحفظه في مضّرفه تصل الى بني جبر اخوتي ساعة الهتوف✍️ وخولان كامل كل هامه منفنفه وسلم لهم ماهبت النود في الشعوف✍️ وماغريّفت الاغصان بالنود غيرفه ووزع عليهم عطر بتراء وكازنوف✍️ وعوده من الاصلي علبها مغلفه الى اتخبروك اطرح نقاطك على الحروف✍️ وتشرح لخولان اسوأ الهرج واجلفه وجدنا قوانين المنافذ على الشفوف✍️ وتوقيفنا بوقه وبطره وعجرفه يلا ما التواصل فادكم فالخبر قطوف✍️ وانا لي طلب بديه والقوم تلقفه تشدو سروج الخيل وتسلوا السيوف✍️ وتُحشد من القوم الالوف المؤلفه وباتنزعو ماانتو تبونه على الانوف✍️ وذي ما اعتسف للحل خولان تعسفه وشلاتهم ذي تدي الرعب والحتوف✍️ وفي هاويه توخذ عدوها وتدهفه ويا زين تنسيق المجاميع للزحوف✍️ نسق في نسق وانساق تاتي مضاعفه ومن هو يحب العز يدعس على الحيوف✍️ ومن هو كسل يعطي سلاحه لمكلفه ولي منعكم منع البنادق على الكتوف✍️ ومنع الطيال الشامخات المقنفه تدكو جدار الوهم ذي قد بِني رقوف✍️ وتجتازه الخيل الاصايل وتنسفه تقادح حوافرها شرر كنها شلوف✍️ وتصبح نبوت الارض منها منتفه عليها فوارس تحمل الروح في الكفوف✍️ تغني لهم كمن مليحه مخشّفه فلا سال سيل السبع جف الجرب جفوف✍️ يشل الدواحن والعروم المكّلفه وونعم بذي لا صحت به رفّع العفوف✍️ مثيل الهزبر يفز ماشي يخوفه يلا هد يغتفها على ما يبا غتوف✍️ ولا يرتهب من نبح الاجرى المجفجفه وتظهر كبار القوم في مقدم الصفوف✍️ تسجل حدث يبقى للاجيال توصفه عليكم سلام اليد من خاطري غروف✍️ على عدكم ياأهل القرون المعكفه ونبو رجال القبيله من يبا الوقوف✍️ معانا وبانقضيه والا نسلّفه من الجوف حيث القوم هزاعت الشنوف✍️ رجال المواقف كل سارف توقّفه وصعده تلب الصوت وتجاوب النكوف✍️ وحوش الخلاء في كل هده موصّفه وعمران ونعم في االمدينه وفي الريوف✍️ على عادت القبيال الاولى مكيّفه وحجه مع المحويت بالوصف ياعروف✍️ على قايمة الابطال دايم مصّنفه وصنعاء على عّد القبايل في الكشوف✍️ قبايل على الجودات دايم مؤلفه على العز والناموس ماتقبل الهنوف✍️ تجيك القبايل كل واحد ومحلفه ولا انسى سبأ حيث التواريخ فالرفوف✍️ ومارب مع البيضاء شجاعه ومعرفه مع عنس وانس والحدا باشت الصنوف✍️ وريمه واب اصحاب الاجواء الملطّفه قبايل تعز اهل الثقافات والعزوف✍️ وقادات الاحزاب الكبار المكّثفه ولا انسى عروس البحر الاحمر على الزفوف✍️ وتاج اقتصاد الشعب لتراجع انصّفه مع لحج والضالع وابين لهن سقوف✍️ في انتاج قادات البلاد المهدّفه عدن شِقها شمسان فوق الجبال نوف✍️ ويا قلعة الثوار دمتي مشرّفه وشبوه قبايلها تجي كنها قنوف✍️ تسابق على الهجن الطياب المردّفه وياحضرموت المجد خيراتها صنوف✍️ وثروات فوق الارض وإلا مجوّفه ولا انساش يالغيضه ولا انسا جبال حوف✍️ ولا انسى شحن قاع الوحوش المعنفه وفي ختمها صلوا على كامل الوصوف✍️ نبي الهدى ذي خصه الله وشرفه???? هذا ولازال بالتوقيف حتى يتم احالته الى المحكمه المختصه او مبادلة باسرى حسب ما افادت مصادر عسكرية .

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