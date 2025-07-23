شكرا لبحثكم عن خبر حضرموت... اختتام دورة تدريبية حول "إدارة الحالة للعنف القائم على النوع الاجتماعي" والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - اختتمت اليوم، الأربعاء، في مدينة المكلا بمحافظة حضرموت، فعاليات الدورة التدريبية المتخصصة حول "إدارة الحالة للعنف القائم على النوع الاجتماعي"، والتي نظّمتها جمعية الوصول الإنساني بدعم من منظمة اليونيسف، مع المدربة سمر الصباحي، واستمرت على مدى ثلاثة أيام من 21 وحتى 23 يوليو 2025.

وهدفت الدورة إلى تعزيز قدرات 30 مشاركًا ومشاركة من العاملين في مجال الحماية والدعم النفسي والاجتماعي، من خلال تزويدهم بالمعارف والمهارات العملية اللازمة لتحسين جودة خدمات إدارة الحالة، ورفع كفاءة الاستجابة للفئات الأكثر عرضة للعنف القائم على النوع الاجتماعي.

وتضمنت الدورة عددًا من المحاور الرئيسية، أبرزها: مفهوم إدارة الحالة، مبادئ العمل الإنساني، مهارات التقييم والتدخل، آليات الإحالة والتوثيق، والمبادئ الأخلاقية في التعامل مع الناجيات.

وأعرب المشاركون عن امتنانهم للاستفادة التي حصلوا عليها خلال الدورة، حيث وصفوا الدورة بأنها «فرصة قيّمة أضافت لهم الكثير من المهارات التي يحتاجون لها في الميدان».

وقالوا ان «الدورة ساهمت في رفع مستوى الوعي المهني، وستنعكس إيجابًا على الخدمات التي نقدمها للمجتمع».

واختتمت الدورة بجلسة نقاشية مفتوحة تم خلالها تبادل التجارب والخبرات وتعزيز آليات التنسيق بين المؤسسات المعنية، بما يسهم في بناء شبكة حماية فعالة تدعم الناجيات وتحفظ كرامتهن وحقوقهن.

حضر ختام الدور أحمد الزبيري مدير مشروع حماية وتمكين الفتيات عبر النهج الريادي وحكمة الشعيبي مديرة إدارة الدفاع الاجتماعي بمكتب الشؤون الاجتماعية والعمل .