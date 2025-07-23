شكرا لقرائتكم خبر عن لن تصدق السبب...مواطن يرفض دفن جثمان والدته في العاصمة صنعاء والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - شهدت مديرية معين في العاصمة صنعاء، اليوم الأربعاء، حادثة غريبة تمثلت في رفض أحد الأشخاص دفن والدته في مقبرة "الحمراء"، وذلك بسبب اعتراضه على اسم المقبرة.
وأفادت مصادر محلية أن مواطن، أصر على عدم دفن جثمان والدته في مقبرة الحمراء، التي تقع في مديرية معين، وذلك لاعتقاده بأن اسم المقبرة قد يؤثر على مكانة المتوفاة أو يحمل دلالات سلبية بالنسبة له.
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