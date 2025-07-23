شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : أنباء عن اغتيال نتنياهو "تفاصيل أولية" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشفت قناة كان الصهيونية عن تعرض رئيس وزراء الكيان المجرم نتنياهو لمحاولة اغيال قبل أسبوعين قامت بها مسنة إسرائيلية.

وقالت القناة ان امرأة من المنطقة الوسطى مع آخرين حاولت استهداف نتنياهو بعبوة ناسفة قبل ان يعتقلها جهاز (الشاباك) وأُفرج عنها بشرط إبعادها عن المنطقة

من جهة أخرى، أفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن الشرطة وجهاز الأمن العام (الشاباك) اعتقلوا امرأة من سكان وسط إسرائيل، وذلك بعد الاشتباه في تواصلها مع آخرين بهدف استهداف بنيامين نتنياهو.

وذكرت شرطة الاحتلال الإسرائيلي أن المرأة خططت لتنفيذ الهجوم باستخدام عبوة ناسفة. وأضافت أن جهاز الشاباك يتولى التحقيق مع المرأة، وسيوجه لها تهمة التآمر لارتكاب عمل إرهابي.*وكالات

