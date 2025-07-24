شكرا لقرائتكم خبر عن تل أبيب تتوعد الحوثيين...خطة عسكرية واسعة جاهزة بانتظار قرار سياسي والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشفت قناة "14" العبرية، عن استعدادات عسكرية إسرائيلية مكثفة لتنفيذ عملية هجومية ضد ميليشيات الحوثي في اليمن، مؤكدة أن الخطة أصبحت جاهزة، ولا ينقصها سوى الضوء الأخضر من القيادة السياسية في تل أبيب.

ونقلت القناة عن مسؤول كبير في وزارة الدفاع الإسرائيلية قوله: "نحن نبني قدرات وسنعرف كيف نستخدمها حين يُتخذ القرار، ما فعلناه ضد إيران في أول 12 دقيقة يمكن تكراره ضد الحوثيين في اليمن بسهولة".

وتأتي هذه التهديدات عقب تصريحات لوزير الدفاع الإسرائيلي، إسرائيل كاتس، قال فيها إن "غزة واليمن هما الساحتان المتبقيتان"، مؤكدًا أن إسرائيل تستعد لضربة كبيرة ضد الحوثيين لإنهاء ما وصفه بـ"العمليات الإرهابية والإطلاقات الصاروخية من اليمن".

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن مطلع الأسبوع، تنفيذه غارات جوية على ميناء الحديدة الخاضع لسيطرة الحوثيين، غرب اليمن.

ورغم تنفيذ إسرائيل أكثر من 12 هجومًا على الأراضي اليمنية خلال الأشهر الماضية، إلا أن معظمها استهدف بنى تحتية مدنية دون تأثير مباشر على قيادات أو قدرات الحوثيين العسكرية.

