شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب منشور ساخر عن عملة الـ50 ريالًا المعدنية...مليشيا الحوثي تعتقل ناشطًا في صنعاء والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اعتقلت مليشيا الحوثي الناشط عبد الرحمن سعدان في العاصمة صنعاء، على خلفية منشور ساخر كتبه عبر "فيسبوك" ينتقد فيه العملة المعدنية الجديدة من فئة 50 ريالًا التي طرحتها الجماعة مؤخرًا.

وقالت مصادر محلية إن سعدان نشر تعليقًا وصف فيه العملة بطريقة تهكمية قائلاً: "قلك الـ50 الريال تتمتع بقوة إبرائية غير محدودة... الوصف بيوصف طائرة F-35 مش 50 ريال"، ما أثار استياء سلطات الحوثيين ودفعها لاعتقاله.

ويأتي ذلك في سياق حملة قمع متصاعدة ضد النشطاء والمدونين في مناطق سيطرة الجماعة، حيث تفرض المليشيا قيودًا صارمة على حرية الرأي والتعبير، وتلاحق كل من يبدي موقفًا ناقدًا أو ساخرًا من قراراتها وسياساتها.