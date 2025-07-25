شكرا لقرائتكم خبر عن استخدام القوة بشان الزايدي "تفاصيل ما حدث في المهرة اليوم" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اعلنت قبائل خولان الطيال النكف القبلي للمطالبة بالإفراج عن القيادي القبلي التابع لجماعة الحوثي محمد الزايدي والذي اعتقلته القوات الحكومية في المهرة قبل اسبوعين ، بعد محاولته دخول سلطنة عمان بطريقة غير شرعية من منفذ شحن .

حيث اشعلت قبائل خولان الطيال مدعومة بمجاميع حوثية اليوم الخميس النار بالقرب صحراء شحن بمحافظة المهرة ، وتجمعت تلك المجاميع القبلية والعناصر الحوثية بالقرب من معسكرات تتبع الشيخ الحريزي الموالي لسلطنة عمان .

وهددت قبائل خولان الطيال باستخدام القوة لتحرير الزايدي في تطور ينذر باحتمال تفجر مواجهات عسكرية .