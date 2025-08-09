شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار ملحوظ للريال اليمني في مناطق الحكومة... والبنك المركزي يواصل جهوده والان مع التفاصيل

واصل الريال اليمني استقراره الملحوظ أمام العملات الأجنبية في مناطق سيطرة الحكومة، مدعومًا بإجراءات صارمة نفذها البنك المركزي، ما يبشر بتعافٍ اقتصادي تدريجي.



ويعكس هذا الاستقرار جهود البنك المركزي اليمني في فرض رقابة مشددة على سوق الصرف، وهو ما أدى إلى تماسك سعر العملة المحلية في وجه التقلبات العالمية.



وفي العاصمة المؤقتة عدن، سجل سعر صرف الدولار اليوم السبت 1617 ريالًا للشراء و1632 ريالًا للبيع.



وتشير هذه الأرقام إلى نجاح السياسات المالية في تحقيق نوع من التوازن، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية المعقدة التي تمر بها البلاد.

إليك أسعار الصرف اليوم:- عدن:. الدولار: شراء 1617 ريالًا، بيع 1632 ريالًا..الريال السعودي: شراء 425 ريالًا، بيع 428 ريالًا.



- صنعاء:

.الدولار: شراء 535 ريالًا، بيع 538 ريالًا.

. الريال السعودي: شراء 140 ريالًا، بيع 140.40 ريالًا.