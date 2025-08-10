شكرا لبحثكم عن خبر حملة قضائية لضبط أسعار الأدوية في عدن استجابةً لمناشدة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

وجّه فضيلة النائب العام الأستاذ/ قاهر مصطفى، رئيس النيابة العامة، اليوم، الأخ القاضي/ وضاح باذيب، رئيس نيابة استئناف جنوب عدن، بتنفيذ نزول ميداني عاجل إلى الصيدليات في محافظة عدن، وذلك بناءً على شكوى تقدم بها الأستاذ سمير الوهابي رئيس لجنة التخطيط بالمجلس المحلي مديرية التواهي ، شكا فيها عدم التزام العديد من الصيدليات بتنفيذ قرار رئيس الحكومة الأستاذ/ سالم بن بريك القاضي بضرورة خفض أسعار السلع الغذائية والأدوية والخدمات المرتبطة بالعملة الخارجية، خاصة بعد نجاح البنك المركزي في ضبط عمليات الصرف والبيع للعملة الأجنبية.

وتأتي هذه الخطوة استجابةً للمناشدات الوطنية والإنسانية الصادرة عن المجتمع المدني والصحفيين، دعماً للإجراءات التي تتخذها الحكومة والبنك المركزي لحماية المستهلك وضبط الأسواق.

واختتم الأستاذ سمير الوهابي تصريحه قائلاً:

"نيابةً عن أبناء المدينة وكل المخلصين، نتقدم بخالص التحايا والشكر لفضيلة النائب العام قاهر مصطفى على تجاوبه السريع مع مناشدتنا لضبط أسعار الأدوية، وفقاً لتوجيهات الحكومة والنجاحات المحققة حتى الآن. كما أخص بالشكر والتقدير للقاضي وضاح باذيب رئيس نيابة استئناف جنوب عدن، المكلف بمتابعة تنفيذ توجيهات معالي النائب العام و رئيس الحكومة لضبط أسعار الأدوية .