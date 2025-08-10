شكرا لبحثكم عن خبر المحرّمي ل محافظ عدن: يجب أن نعمل جميعاً لجعل عدن نموذجاً أمنياً وخدمياً يحتذى به والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

التقى عضو مجلس القيادة الرئاسي عبدالرحمن المحرّمي، اليوم الأحد، وزير الدولة محافظ العاصمة عدن أحمد حامد لملس ونائب مدير أمن عدن العميد أبو بكر جبر، لمناقشة التحديات الأمنية والخدمية في المدينة، وسبل تجاوزها خلال المرحلة القادمة.

وخلال اللقاء، جرى استعراض سير تنفيذ خطة البرنامج الاستثماري للنصف الأول من العام الجاري، والمشاريع الجاري تنفيذها في مديريات عدن، إلى جانب تقييم حملة الرقابة على الأسواق وضبط الأسعار عقب التحسن الملحوظ في قيمة العملة المحلية، وبحث آليات معالجة الاختلالات التي شابت بعض النزولات الميدانية.

وناقش اللقاء، التحديات التي تواجه السلطة المحلية في العاصمة عدن على الصعيدين الأمني والخدمي، وسبل تجاوزها لضمان تحسين الأداء وتلبية احتياجات المواطنين، وفي هذا الإطار، شدّد المحرّمي، على أهمية مضاعفة الجهود وتكثيف أعمال الرقابة الميدانية، بالتنسيق بين مكتب الصناعة والتجارة والأجهزة الأمنية، لضمان فاعلية الإجراءات وتكاملها وفق الأطر القانونية.

وأضاف المحرّمي قائلاً: "يجب أن نعمل جميعاً لجعل العاصمة عدن نموذجاً أمنياً وخدمياً يحتذى به في المحافظات المحررة".

وفي الشأن التعليمي، تطرق اللقاء إلى الترتيبات الجارية لبدء العام الدراسي الجديد 2025/2026، حيث أوضح المحافظ لملس رفع حافز المعلمين والمتعاقدين إلى 50 ألف ريال، على أن يبدأ صرفه نهاية أغسطس الجاري، دعماً لاستمرار العملية التعليمية.

وفي ختام اللقاء، جدّد المحرّمي، التأكيد على دعم مجلس القيادة الرئاسي لجهود السلطة المحلية والأجهزة الأمنية في العاصمة عدن في ترسيخ الأمن والاستقرار، وتحسين الخدمات الأساسية ورفع مستوى المعيشة، مشيداً بالجهود الكبيرة التي تبذلها السلطة المحلية والأجهزة الأمنية بالعاصمة عدن في سبيل التخفيف من معاناة المواطنين وتعزيز الأمن والاستقرار.