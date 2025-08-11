شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار ملحوظ للريال اليمني في عدن وسط إجراءات صارمة من البنك المركزي والان مع التفاصيل

شهد الريال اليمني استقرارًا ملحوظًا أمام العملات الأجنبية في مناطق نفوذ الحكومة، مدعومًا بالإجراءات الصارمة التي اتخذها البنك المركزي لكبح المضاربة وتعزيز الاستقرار النقدي.



ففي مدينة عدن، سجل سعر صرف الدولار في التعاملات الصباحية اليوم الاثنين 1617 ريالًا للشراء و1632 ريالًا للبيع. وفي المقابل، تراوحت أسعار صرف الريال السعودي بين 425 و428 ريالًا.



وفيما يلي أسعار الصرف التفصيلية:

.عدن:

-الدولار الأمريكي: 1617 ريالًا للشراء، و1632 ريالًا للبيع.



- الريال السعودي: 425 ريالًا للشراء، و428 ريالًا للبيع.

. صنعاء:- الدولار الأمريكي: 535 ريالًا للشراء، و538 ريالًا للبيع.

- الريال السعودي: 140 ريالًا للشراء، و140.40 ريالًا للبيع.