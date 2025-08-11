شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة... محادثات عسكرية في عمّان لبحث ترتيبات وقف إطلاق النار في اليمن والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - الأمم المتحدة... محادثات عسكرية في عمّان لبحث ترتيبات وقف إطلاق النار في اليمن
أعلن مكتب المبعوث الأممي إلى اليمن عن تنظيم اجتماعات تقنية في العاصمة الأردنية عمّان الأسبوع الماضي، بمشاركة ممثلين عن الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا وقيادة القوات المشتركة. وتأتي هذه اللقاءات في إطار عمل "لجنة التنسيق العسكري" التي تيسرها الأمم المتحدة بهدف دعم جهود التهدئة.
وذكر المكتب أن الاجتماعات، التي تُعد استكمالًا للقاءات سابقة عُقدت في ديسمبر 2024 ويناير 2025، ركزت على التخطيط والتنسيق اللازم لوقف محتمل لإطلاق النار.
كما ناقش المشاركون الترتيبات الأمنية المرتبطة بهذا الوقف، وكيفية التعامل مع التحديات الأمنية الحالية.
كما شملت المحادثات بحث آليات خفض التصعيد، وإدارة الحوادث، وتوفير الضمانات الأمنية، بالإضافة إلى إدارة خطوط المواجهة في حال سريان وقف إطلاق النار. وتطرق المشاركون أيضًا إلى الترتيبات الخاصة بحماية البنية التحتية الحيوية، مثل منشآت الطاقة.
وأكد مكتب المبعوث الأممي التزامه بمواصلة توفير منصة للحوار والتنسيق من خلال هذه اللجنة، وذلك في إطار مساعيه المستمرة لتحقيق التهدئة والتوصل إلى حل سلمي للنزاع في اليمن.