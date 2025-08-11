شكرا لقرائتكم خبر عن قرصنة إلكترونية تضرب شبكة يمن نت.. هل يدخل الحوثيون عصر "السيبرانية"؟ والان مع التفاصيل

أعلنت مجموعة قرصنة إلكترونية تُطلق على نفسها اسم "S4uD1Pwnz" عن تنفيذها هجومًا واسع النطاق يستهدف شبكة "يمن نت" للاتصالات والإنترنت، التي تخضع لسيطرة جماعة الحوثي.

وأشارت المجموعة إلى أن هذا الهجوم قد يتسبب في اضطرابات واسعة في خدمة الإنترنت في عدة محافظات يمنية، مؤكدة أن العملية لا تزال جارية حتى اللحظة.



ولم تقدم "S4uD1Pwnz" تفاصيل دقيقة حول طبيعة الاختراق أو حجم الأضرار الناتجة عنه، مكتفية بالإشارة إلى أن الهجوم قد يؤدي إلى انقطاعات واسعة في الخدمة.

يأتي هذا الهجوم بعد عملية سابقة أعلنت عنها المجموعة نفسها، تمكنت خلالها من اختراق وعزل 75 موقعًا إلكترونيًا حكوميًا وجامعيًا، بينها مؤسسات إعلامية وتعليمية ووزارات تابعة للحوثي.

وقد وُصف هذا الهجوم بأنه أحد أوسع الهجمات السيبرانية التي استهدفت البنية الرقمية في المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة.



وحتى الآن، لم يصدر أي تعليق رسمي من شركة "يمن نت" أو الجهات التابعة للحوثي حول الهجوم الأخير، مما يترك التساؤلات مفتوحة حول مدى تأثير هذا الاختراق ومستقبل البنية التحتية الرقمية في تلك المناطق.