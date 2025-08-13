شكرا لقرائتكم خبر عن تخفيض جديد في أسعار المشتقات النفطية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلنت شركة النفط اليمنية، اليوم الثلاثاء، عن تخفيض جديد في أسعار البترول والديزل في عدن، يبدأ سريانه فجر غدٍ الأربعاء 13 أغسطس 2025.

وتأتي هذه الخطوة استجابةً لاستقرار سعر صرف الريال اليمني أمام العملات الأجنبية، وتنفيذًا لتوجيهات رئيس الوزراء سالم بن بريك، وبإشراف وزير النفط والمعادن الدكتور سعيد الشماسي.



وتتضمن التسعيرة الجديدة:

. البترول المستورد: 23,800 ريال للصفيحة سعة 20 لترًا.

-البترول المحسن (المحلي):

20,300 ريال للصفيحة.

الديزل: 24,000 ريال للصفيحة.



وأوضحت الشركة أن هذا التخفيض يهدف إلى التخفيف عن كاهل المواطنين ودعم الاقتصاد الوطني، مشيرة إلى أن الأسعار الجديدة جاءت بعد مصارفة البنك المركزي للشركة وانخفاض تكاليف الشراء.

وأكدت الشركة أن إجمالي الانخفاض في الأسعار منذ بدء تعافي الريال اليمني تجاوز 14,000 ريال في صفيحة البترول المستورد، و10,000 ريال في البترول المحلي، و15,500 ريال في الديزل.