رئيس نادي الصمود يكرم الرئيس عيدروس الزبيدي بدرع الوفاء

في مشهد يجسد أسمى معاني الوفاء والتقدير، كرّم رئيس نادي الصمود الرياضي والثقافي، الشيخ أمين العتش، اليوم، فخامة الرئيس القائد عيدروس قاسم الزبيدي، رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، بدرع النادي، تقديرًا لمواقفه المشرفة ودعمه اللامحدود للشباب والرياضة في الجنوب.

وجرى التكريم بحضور عدد من القيادات الرياضية والاجتماعية، حيث عبّر الشيخ أمين العتش عن اعتزاز نادي الصمود بقيادة الرئيس الزبيدي، مؤكدًا أن هذا التكريم يأتي وفاءً لرجل آمن بأن الرياضة ليست مجرد منافسة على المستطيل الأخضر، بل قوة قادرة على بناء الأجيال وتوحيد الصفوف وصناعة المجد.

وأكد العتش أن نادي الصمود، الذي تأسس من رحم التحديات وحمل اسم "الصمود" عنوانًا لمسيرته، سيواصل مشواره الرياضي والثقافي، رافعًا راية الجنوب في مختلف الميادين.

واختتم الحفل بتوجيه التحية لكل الأوفياء الذين يجعلون من الرياضة منصة للعطاء، ومن الوفاء قيمة راسخة في مسيرة العمل الرياضي والمجتمعي.

