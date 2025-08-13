شكرا لبحثكم عن خبر الصحفي حسن قاسم يلتقي أول مندوب لليمن الجنوبية في الأمم المتحدة بعد 57 عامًا من الاستقلال والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - عدن – خاص روى الصحفي حسن قاسم عبر صفحته في "فيسبوك" تفاصيل لقاء جمعه صدفة في نيويورك بالدبلوماسي إسماعيل سعيد نعمان، أول مندوب لجمهورية اليمن الجنوبية الشعبية في الأمم المتحدة عقب الاستقلال عام 1967م. وأوضح قاسم أن الدبلوماسي نعمان شغل منصبه في الفترة من 1968 وحتى 1970، وكان من أوائل رجال السلك الدبلوماسي الذين تولوا مهام السياسة الخارجية لتمثيل شعب الجنوب في المحافل الدولية بعد الاستقلال. وأضاف الصحفي أنه خلال اللقاء تبادلا الحديث عن تلك المرحلة التاريخية المهمة، متمنيًا للدبلوماسي المخضرم دوام الصحة والعافية تقديرًا لإسهاماته البارزة في خدمة الوطن.

كانت هذه تفاصيل خبر الصحفي حسن قاسم يلتقي أول مندوب لليمن الجنوبية في الأمم المتحدة بعد 57 عامًا من الاستقلال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.