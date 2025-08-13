شكرا لبحثكم عن خبر رئيس الوزراء: لا مبرر لارتفاع الأسعار والرقابة مستمرة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

أكد رئيس الوزراء، سالم بن بريك، أن لا مبرر لبقاء أسعار السلع والخدمات مرتفعة، مشدداً على أن القانون هو السقف الوحيد في الرقابة على الأسواق، وأن أي تلاعب بقوت المواطنين سيواجه بحزم.

وأوضح، في منشور على صفحته في فيسبوك، أن حملات الرقابة لن تتحول إلى استهداف أو تعسف للتجار، لكنها أيضاً لن تسمح بالاحتكار أو الجشع، مشيراً إلى أن القطاع الخاص شريك للحكومة في توفير السلع والخدمات بأسعار منصفة وجودة مناسبة، بما يتماشى مع استقرار العملة.

وأشار إلى توجيه الوزارات والأجهزة المختصة والسلطات المحلية بمتابعة الأسواق يومياً، وتطبيق قرار منع التعامل بغير العملة الوطنية، وضمان انعكاس انخفاض أسعار الوقود على المنتجات الزراعية والبحرية والنقل والخدمات، مؤكداً أن هذه الجهود جزء من مسار إصلاح اقتصادي شامل يهدف لتحسين حياة المواطنين، ولا يقل أهمية عن معركة استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي.