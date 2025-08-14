شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية المصري: 5 آلاف شرطي فلسطيني قيد التدريب في مصر لنشرهم في غزة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - وزير الخارجية المصري: 5 آلاف شرطي فلسطيني قيد التدريب في مصر لنشرهم في غزة

كشف وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، الأربعاء، أن مصر بدأت تدريب 5 آلاف شرطي فلسطيني لنشرهم في غزة.



وقال عبد العاطي خلال لقاء مع إحدى القنوات التلفزيونية المحلية إنه "تم التوصل إلى قوائم واضحة لعناصر الشرطة الفلسطينية التي يتم تدريبها حاليا في معسكرات مصرية وبالتعاون مع الأردن لنشرها في غزة وذلك بسبب وجود فراغ أمني حالي في قطاع غزة".

وذكر الوزير المصري أن "نشر العناصر الشرطية وقضية إعادة إعمار قطاع غزة ستكون تحت رعاية رئيس الوزراء الفلسطيني، الذي سيحضر مؤتمر القاهرة الدولي لإعادة الإعمار في غزة عقب التوصل لوقف إطلاق النار في القطاع".

ولفت إلى أن "السلطة الفلسطينية هي من ستدير قطاع غزة عبر لجنة خاصة وذلك تحقيقا للوحدة الترابية بين جزئي الدولة الفلسطينية".



وأفاد عبد العاطي بأن هناك "عدة ورش سيتم عقدها خلال المؤتمر منها الترتيبات الشرطية والتنمية وإعادة الأعمار"، مردفا أن السلطة الفلسطينية "قادرة على إدارة غزة عبر مسؤولياتها المختلفة".



واعتبر عبد العاطي أن "السياسة الإسرائيلية الحالية قائمة على فرض الهيمنة وغطرسة القوة، حيث تهدف إلى توسيع العملية العسكرية داخل قطاع غزة، تمهيدا للسيطرة على الكاملة عليه".



وأشار إلى أن "الحكومة المصرية لديها ثقة كاملة أن هذه الممارسات لن تحقق لإسرائيل الأمن أو الاستقرار".

واسترسل عبد العاطي يقول إن مصر "تعيد التأكيد على موقفها الثابت بأن الأمن الإسرائيلي لن يتحقق إلا من خلال التجاوب الجاد مع الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وعلى رأسها إقامة دولة مستقلة ذات سيادة"، مشددا على أن "فرض القوة لن يفضي إلى سلام، بل سيزيد من تعقيد المشهد الإقليمي".

وعرج عبد العاطي في معرض حديثه إلى الجهود التي تبذلها مصر لوقف الحرب في غزة قائلا إن الحكومة المصرية "تتحرك على كافة المستويات الإقليمية والدولية بهدف العمل على وقف الحرب الغاشمة التي تقودها إسرائيل ضد قطاع غزة".



واختتم عبد العاطي بالقول إن "الاتصالات المصرية مع الطرف الفلسطيني ممثلا في حركة حماس، والطرف الإسرائيلي، حيث تدفع مصر من خلال هذا التشاور، بالتنسيق مع الجانب القطري والأميركي، إلى إمكانية التوصل إلى تهدئة وصفقة توقف هذه الحرب بشكل كامل، وتضمن وصول المساعدات إلى الفلسطينيين".