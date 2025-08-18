شكرا لقرائتكم خبر عن الحو ثي يسمح بهذا الأمر (انفراجة جزئية) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشفت مصادر صحفية أن جماعة الحوثي سمحت خلال الأيام الماضية لأهالي عدد من المعتقلين من الموظفين الانسانيين بزيارتهم للمرة الأولى، وذلك بعد أن كان قد اتاح الحوثيون مؤخرا لكثير من المعتقلين التواصل بأقاربهم هاتفيا.

موضحاً ان بعض الزيارات تمت في مبنى إصلاحية جهاز الأمن والمخابرات في منطقة "شملان"، وزيارات اخرى تمت في نقاط إلتقاء، غالبيتها كانت في محيط "مسجد الصالح" وسط العاصمة.

مشيراً ان هذه الزيارات هي بمثابة خطوة تمهيدية (بحسب وعود الحوثيين) على أن يتم خلال الأيام أو الأسابيع القادمة الإفراج عن مجموعة من المعتقلين، بالتزامن مع احتفالات الجماعة بالمولد النبوي وكذا الاحتفال بـ 21 سبتمبر (ذكرى اجتياح الجماعة للعاصمة صنعاء).