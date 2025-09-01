عدن - ياسمين التهامي - مخابز في تعز تغلق أبوابها وتتجاهل قرار بيع الخبز بالوزن

وبحسب مصادر محلية، تواصل بعض المخابز في منطقة المطار القديم عملها سرًا، وتبيع الخبز بالحبة للبقالات، متجاهلة التوجيهات الرسمية التي تهدف إلى ضمان حقوق المستهلكين ومنع التلاعب بالأسعار والكميات.



وطالب المواطنون السلطات المحلية بالتدخل الفوري لفرض الرقابة على هذه المخابز وتطبيق الإجراءات القانونية اللازمة، لضمان حصولهم على الخبز بشكل عادل ومنع أي ممارسات احتكارية.