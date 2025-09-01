شكرا لقرائتكم خبر عن الصين وروسيا تدعمان إيران في رفضها لآلية "الزناد" الأوروبية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - الصين وروسيا تدعمان إيران في رفضها لآلية "الزناد" الأوروبية

دعمت الصين وروسيا موقف إيران الرافض لمساعي الدول الأوروبية (بريطانيا، فرنسا، وألمانيا) لإعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على طهران، عبر تفعيل ما يسمى بـ "آلية الزناد".



وفي رسالة مشتركة، وصفت وزراء خارجية الدول الثلاث هذه الخطوة الأوروبية بأنها "معيبة من الناحيتين القانونية والإجرائية"، واعتبروها "إساءة استخدام لسلطة مجلس الأمن".



كانت الدول الأوروبية الثلاث قد أطلقت آلية "العودة السريعة للعقوبات" الأسبوع الماضي، متهمة إيران بانتهاك الاتفاق النووي لعام 2015.



ويأتي هذا في الوقت الذي تجاوزت فيه إيران القيود المفروضة على إنتاج اليورانيوم، مبررة ذلك بانسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق في عام 2018.

يُشار إلى أن هذا التوتر يتزامن مع محادثات بين إيران والدول الأوروبية بشأن اتفاق نووي جديد، بعد أن تعرضت منشآت إيرانية للقصف من قبل إسرائيل والولايات المتحدة في منتصف يونيو.



لكن المحادثات لم تسفر عن أي تقدم، مما دفع الدول الأوروبية إلى تفعيل هذه الآلية.