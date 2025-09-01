شكرا لقرائتكم خبر عن تعيين عيسى صيبعان آل مجفل عضوًا في الهيئة الاستشارية للجنة البارالمبية اليمنية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تعيين عيسى صيبعان آل مجفل عضوًا في الهيئة الاستشارية للجنة البارالمبية اليمنية

أعلنت اللجنة البارالمبية اليمنية، برئاسة الأستاذ فؤاد قاسم البرطي، عن تعيين الأستاذ عيسى صيبعان آل مجفل عضوًا في الهيئة الاستشارية للجنة البارالمبية اليمنية، الذي يشغل حالياً مسؤول العلاقات والإعلام بالاتحاد الرياضي اليمني الأمريكي على مستوى الجالية اليمنية في الولايات المتحدة.



وعبّر آل مجفل عن شكره وتقديره لقيادة اللجنة وأعضاء المكتب التنفيذي على الثقة التي منحوها له، مؤكدًا أن هذه المسؤولية تعد تكليفًا مهمًا سيحرص من خلاله على تقديم كل ما يخدم رياضة الأشخاص ذوي الإعاقة، والمساهمة في تطوير الرياضة اليمنية وتعزيز حضورها على المستويين المحلي والخارجي.

كما ثمّن آل مجفل كل الجهود الداعمة والمساندة لهذه الفئة الغالية من أبناء الوطن، مشددًا على أن العمل بروح الفريق الواحد هو السبيل الأمثل لتحقيق النجاحات المنشودة والارتقاء بالرياضة البارالمبية اليمنية.

ويحمل عيسى صيبعان آل مجفل خبرة متميزة في مجالي العلاقات والإعلام الرياضي، إذ يشغل حاليًا منصب مسؤول العلاقات والإعلام بالاتحاد الرياضي اليمني الأمريكي، وأسهم بشكل فاعل في إنجاح العديد من الفعاليات والمسابقات التي نظمها الاتحاد على مستوى الجالية اليمنية في الولايات المتحدة.

ويُعَد انضمام عيسى صيبعان آل مجفل إلى الهيئة الاستشارية مكسبًا نوعيًا من شأنه الإسهام في دعم جهود اللجنة البارالمبية اليمنية وتوسيع حضورها محليًا وخارجيًا، انسجامًا مع رؤيتها المستقبلية في خدمة وتمكين ذوي الإعاقة رياضيًا ومجتمعيًا.