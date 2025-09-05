شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الدفاع الإسرائيلي يحذر الحوثيين ويتوعدهم بـ"ضربة الأبكار".. ماهي "ضربة الأبكار"؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - توعد وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي "يسرائيل كاتس"، الخميس 4 سبتمبر/أيلول 2025م، جماعة الحوثي المصنفة دوليًا في قوائم الإرهاب بـ"رد قاس"، مستشهداً بما ورد في العهد القديم، بعد تصاعد الهجمات الصاروخية التي تنفذها الجماعة المدعومة من إيران ضد إسرائيل.

ومنذ مطلع سبتمبر/ ايلول الجاري، صعدت جماعة الحوثي هجماتها تجاه إسرائيل، رداً على الغارات الإسرائيلية التي استهدفت العاصمة صنعاء وأسفرت عن مقتل رئيس حكومة الجماعة (غير المعترف بها) وعدد من وزرائه.

وقال الوزير الإسرائيلي "كاتس" في تدوينة على منصة "إكس": "الحوثيون يطلقون الصواريخ مجدداً على إسرائيل. (ضربة الظلام)، (ضربة الأبكار)، سنكمل جميع الضربات العشر".

ما هي الضربات العشر وضربة الأبكار؟

ووردت الضربات العشر في سِفر الخروج في العهد القديم، وقد أُنزلت على مصر لإجبار فرعون على تحرير بني إسرائيل من العبودية، وضربة الأبكار وفق العهد القديم هي آخر تلك الضربات وأقساها، وكانت سبباً في تحرير فرعون لبني إسرائيل.

ضربة الأبكار هي الضربة العاشرة في سلسلة العقوبات التي وردت في التوراة على فرعون ومصر القديمة، وتعرف أيضًا باسم "موت الأبكار"، وبحسب النصوص التوراتية، "قال الرّب لموسى، مُد يدك نحو السماء ليكون ظلام دامس على أرض مصر، حتّى يُلمس الظلام.

فمد موسى يده نحو السماء فكان ظلام دامس في كل أرض مصر ثلاثة أيام. لم يبصر أحدٌ أخاه ولا قام أحدٌ من مكانه ثلاثة أيامٍ. لكن جميع بني إسرائيل كان لهم نور في مساكنهم" (سفر الخروج، الإصحاح 21-23).

وجاءت هذه الضربة بعد تسع ضربات سابقة، منها الضربات بالدم والضفادع والجراد والظلام وغيرها، وكان الهدف من هذه العقوبات توجيه رسالة إلهية لفرعون لإجباره على الامتثال لأمر الله بموجب قصة موسى وبني إسرائيل.

وفي وقت سابق من صباح اليوم، أُطلقت جماعة الحوثي المدعومة إيرانيًا، صاروخ نحو إسرائيل سقط خارج أراضيها، وذلك غداة اعتراض صاروخين أطلقهما الحوثيون، متعهدة بتكثيف هجماتها ضد إسرائيل بعد مقتل رئيس وزرائها إلى جانب 11 مسؤولاً آخرين في غارات جوية إسرائيلية على صنعاء الأسبوع الماضي.

ويهاجم الحوثيون المتحالفون مع إيران سفنًا في البحر الأحمر، فيما يصفونه بأنه تضامن مع الفلسطينيين في غزة. كما أطلقوا صواريخ باتجاه إسرائيل تم اعتراض معظمها. وردّت إسرائيل بشن غارات على مناطق يسيطر عليها الحوثيون في اليمن، بما في ذلك ميناء الحديدة الحيوي.

وتصر الجماعة على ربط عملياتها العسكرية بالتصعيد الإسرائيلي في غزة، وتتبع خطابًا دعائيًا يقدّم استهداف إسرائيل "ثمنًا أخلاقيًا" لمساندة الفلسطينيين، غير أن الحكومة اليمنية المعترف بها ترى أن هذه الهجمات تهدد الأمن الإقليمي وتزيد من عزلة اليمن، في وقت يعاني فيه السكان من أزمات إنسانية متفاقمة.