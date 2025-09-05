شكرا لقرائتكم خبر عن لن تصدق السبب!...رئيس كوريا الشمالية كيم جونغ أون يحمل مرحاضه الخاص إلى الصين والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشفت صحيفة "نيكاي اليابانية" أن زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون حمل مرحاضه الخاص على متن القطار الأخضر خلال زيارته إلى بكين.

منع الكشف عن حالته الصحية

وأوضحت الصحيفة أن هذا الإجراء يهدف إلى منع أجهزة الاستخبارات الأجنبية من الحصول على أي عينات قد تكشف عن حالته الصحية.

منذ عهد والده

وأوضح خبير الشؤون الكورية مايكل مادين أن هذا البروتوكول معمول به منذ عهد والده كيم جونغ إيل، حيث يتم جمع الفضلات وأعقاب السجائر وحتى الشعر والجلد لتفادي أي تحليل طبي محتمل.

ويُذكر أن مقطع فيديو وثق تصرفًا لمساعدي كيم جونغ أون بعد انتهاء اجتماعه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عقب حضوره العرض العسكري الضخم في الصين صباح الأربعاء، حيث أظهر المقطع موظفة وهي تجمع الكوب الذي شرب منه الزعيم الكوري، فيما قام آخر بمسح الكرسي والأثاث الذي لامسه.